2019/11/20 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تقرر تقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تقرر تقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تقرر تقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).