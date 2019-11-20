كوردستان ترسل 52 مصاباً بالاسلحة الكيمياوية للعلاج في ايران

2019/11/20 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بناء على اوامر من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، تم ارسال عدد من المصابين بالاسلحة الكيمياوية الى ايران، فيما اكد رئيس جمعية ضحايا حلبجة أن هؤلاء المصابين سيرسلون الى ايران خلال ايام.وقال رئيس جمعية ضحايا الاسلحة الكيمياوية في حلبجة لقمان عبدالقادر في تصريح صحفي، ان من المقرر وبامر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ارسال 52 مصابا بالاسلحة الكيمياوية الى ايران لتلقي العلاج، مبينا انه تم في السابق ارسال عدد اخر من المصابين الى ايران للغرض نفسه.وقال ان هؤلاء الضحايا الذين سيرسلون الى المستشفيات الايرانية بامر من مسرور بارزاني، ليسوا فقط من حلبجة بل من مناطق اخرى كونها تعرضت للقصف بالاسلحة الكيمياوية من قبل النظام العراقي السابق.واشار عبدالقادر الى ان في حلبجة لوحدها هناك 172 مصابا بالاسلحة الكيمياوية بحاجة الى الارسال الى الخارج، مستدركا ان لجنة من الخبراء قررت ارسال هؤلاء الذين بحاجة ملحة للعلاج.

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