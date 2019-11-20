الأمن التركي يعتقل مسؤولين كورد جنوبي البلاد

2019/11/20 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ألقت قوات الأمن التركي، اليوم الأربعاء، القبض على 12 كوردياً، بحجة الانتماء الى حزب العمال الكوردستاني المعارض، في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

ومن بين المعتقلين رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية غازي عنتاب مسلم كيليتش، ورئيس فرع حزب المناطق الديمقراطية عن الولاية عبد الله إينجه.

وأفادت المصادر الأمنية، بأنه تمت إحالة المعتقلين إلى السلطات القضائية المختصة.

يذكر أنه في أواخر تشرين الأول الماضي ألقت السلطات التركية القبض على 3 رؤوساء بلديات من بينهم عدنان سلجوق ميسراكلي، الرئيس السابق لبلدية ولاية ديار بكر، وكيزبان يلماز رئيس بلدية كايابينار، وأورهان أياز رئيس بلدية بيسميل، للحجة ذاتها.

وفي آب الماضي، أوقفت السلطات التركية رؤساء بلديات ولايات ماردين أحمد تورك، ودياربكر عدنان سلجوق، ووان بديعة أوزغوكجه، عن العمل.

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