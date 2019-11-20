تصريح هام لفالح الفياض حول الاحداث الاخيرة في العراق

2019/11/20 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، ان النظام الحالي نظام ديمقراطي، مشيرا الى ضرورة محاربة الفساد وتحسين التمثيل السياسي....

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