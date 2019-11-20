عبد المهدي يستعرض مع مفوضية حقوق الانسان الحالات الخاصة بالمتظاهرين والقوات الامنية

2019/11/20 | 19:05

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بغداد اليوم-بغداد

استعرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019) مع مفوضية حقوق الانسان الحالات...





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