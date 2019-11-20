2019/11/20 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: محافظ النجف يوقف تعيينات توزيع الكهرباء... والسبب؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: محافظ النجف يوقف تعيينات توزيع الكهرباء... والسبب؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: محافظ النجف يوقف تعيينات توزيع الكهرباء... والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).