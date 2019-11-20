انتكاسة قوية لنجم أتلتيكو مدريد

2019/11/20 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعرض نجم أتلتيكو مدريد لإصابة عضلية جديدة، في الفخذ الأيسر، وهي نفس الإصابة التي سبق وحرمته، من خوض 7 مباريات مع "الروخيبلانكوس"، وفقا لما أعلنه النادي، اليوم الأربعاء.

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