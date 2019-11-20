هبوط اسعار النفط الى 60 دولاراً للبرميل

2019/11/20 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

واصلت عقود النفط الآجلة خسائرها في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد

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