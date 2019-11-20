2019/11/20 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوندلاند: كنت أنفذ تعليمات ترامب بشأن أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أمام جلسة تحقيق في إطار احتمال عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان ينفذ تعليمات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوندلاند: كنت أنفذ تعليمات ترامب بشأن أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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