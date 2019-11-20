سوندلاند: كنت أنفذ تعليمات ترامب بشأن أوكرانيا

2019/11/20 | 19:08

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قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أمام جلسة تحقيق في إطار احتمال عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان ينفذ تعليمات

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