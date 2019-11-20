وزير الخارجية يتسلم نسختي اعتماد سفيري كندا وفنلندا لدى بغداد ويبحث معهما العلاقات المشتركة

2019/11/20 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس:

تسلم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء نسخة من أوراق اعتماد أولريك شانون سفيرا لكندا لدى بغداد، كما تسلم نسخة من أوراق اعتماد فيزا هاكنين سفيرا لفنلندا لدى بغداد.

وذكر بيان للخارجية تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " الحكيم ناقش مع سفير كندا العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها خدمة لمصالح الشعبين الصديقين".

وأكد الحكيم وفقا للبيان "حرص العراق على تعزيز التعاون مع كندا بمختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

كما تسلم وزير الخارجيّة نسخة من أوراق اعتماد فيزا هاكنين سفيرا لفنلندا لدى بغداد.

وأكد بيان للخارجية أن " الجانبين بحثا سير العلاقات الثنائيّة بين العراق وفنلندا، والسُبُل العمليّة لتوطيدها في مُختلِف المجالات".

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