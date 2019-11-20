الفياض : نحترم مطالب المتظاهرين ويجب التفاعل معها

2019/11/20 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، خلال مشاركته في اعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الاوسط الذي تعقده الجامعة الامريكية في دهوك، اليوم الاربعاء، أن مسؤولية القوى والكتل السياسية في الوقت الراهن تتمثل بإحترام مطالب الجماهير والتفاعل معها تفاعلاً حقيقياً وليس القفز عليها وتجاوزها كما يحصل من حيل في بعض الأنظمة الحاكمة حيال الازمات .

وأشار الفياض في بيان تلقته "الغد برس"، إن "التجربة العراقية لم تترك عن معزل الآخرين "، قائلاً أن "العراق لم يترك لبناء تجربته الخاصة بل هو في صلب أهتمام العالم لا سيما الدول المؤثرة في المنطقة".

وشدد الفياض على "أهمية تنفيذ مطالب المتظاهرين بمحاربة الفساد وعدالة التمثيل السياسي".

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