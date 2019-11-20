رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس وأعضاء مفوضية حقوق الانسان أحداث التظاهرات

2019/11/20 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، رئيس وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، عقيل الموسوي .

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