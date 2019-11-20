2019/11/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصابة وفقدان المشي تضحية من أجل العراق الإحتجاجات خلّفت آلافاً من المعوقين لم يفقدوا الأمل بالحراك { بغداد، (أ ف ب) – خرج حمزة في الأول من تشرين الأول الماضي إلى شوارع بغداد للمطالة بحياة كريمة، لكنه عاد بفجوة في ظهره وكسر في عموده الفقري، وساق مشلولة.ويقول الشاب البالغ من العمر 16 عاماً بصوت […]

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