2019/11/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يمدد التقديم على الدراسة المسائية في الجامعات التربية تعيد العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدّل بغداد – الزمان اعادت وزارة التربية العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين وتحسين المعدل للناجحين في الدور الاول .وقال الوزارة في بيان امس ان (هيئة الرأي التي ترأستها الوزيرة سها العلي بك صوتت على اعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين […]

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