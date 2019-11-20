2019/11/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير (7) الأحزاب السياسية غير متفقة والمتظاهرون يرفضون الوثيقة والمهلة بغداد – حمدي العطار تتهم الطبقة السياسية المتظاهرين بأنهم مجاميع متفرقة وغير متجانسة او غير متماسكة ، وأن المطالب التي تطرحها غير واقعية ولا يمكن ان تكون دستورية من وجهة نظرهم، ويرد عليهم لسان حال الناس والمتظاهرون متى كانت الطبقة السياسية […]

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