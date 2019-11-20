الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للمشاركة في كتابة تشريعات انتخابية تلبي طموح العراقيين

2019/11/20 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، استعدادها للمشاركة في كتابة تشريعات انتخابية تلبي طموح الشعب، فيما حثت البرلمانيين على العمل وتلبية مطالبة ناخبيهم المشروعة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الإصلاح الانتخابي بات مطلباً رئيسياً للعديد من المتظاهرين السلميين"، مبيناً أن "السلطات العراقية سعت في الأسابيع الأخيرة إلى إيجاد حلولٍ تشريعيةٍ تُلبّي دعوات الشعب لإجراء انتخاباتٍ موثوقةٍ وحرةٍ ونزيهة".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية هي ملكٌ للعراقيين وبقيادة عراقية، كما يجب أن تكون، وقد قدّم خبراء الانتخابات التابعون للأمم المتحدة دعماً فنياً إضافياً، بما في ذلك من خلال مشاركةِ أفضل الممارسات الدولية"، مشيراً إلى أن "مسودة التشريع الانتخابي - قيدَ المراجعة حالياً من قبل مجلس النواب- تتطلب إدخالَ تحسيناتٍ لتلبية مطالب الشعب".

ونقل البيان، عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، قولها إن "من صلاحيات مجلس النواب دراسة هذا التشريع بحسب ما يراه مناسباً.



ومع ذلك، أودُّ أن أحثّ البرلمانيين على العمل بناءً على مطالب ناخبيهم المشروعة من أجل إجراء انتخاباتٍ موثوقةٍ وحرةٍ ونزيهة"، معربة عن اكلها بأن "تعكس خياراتهم رغبة الشعب باعتماد طريقةٍ جديدةٍ ومختلفةٍ في ممارسة العمل السياسي واستعادة أمل الكثير من العراقيين في غدٍ أكثرَ إشراقاً".

وأبدت الأمم المتحدة، استعدادها للمساعدةِ في "إعداد التشريعات الانتخابية التي تُلبّي تطلعات الشعب العراقي بالكامل".

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