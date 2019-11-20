بعثة الأمم المتحدة: مشروع قانون الانتخابات الجديد يحتاج الى تحسينات

2019/11/20 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي}، ان مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد يحتاج الى "تحسينات".

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