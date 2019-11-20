أليجري يصدم يوفنتوس بهذا القرار

2019/11/20 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية مساء اليوم الأربعاء، عن كم سيكلف المدرب ماسيمليليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، النادي ، بعد أن قرر الراحة حتى نهاية الموسم الجاري.

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