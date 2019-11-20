بوتين لواشنطن: الخطاب حول

2019/11/20 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة بقدر استعداد واشنطن لمثل هذا التعاون، مشيرا إلى أن الخطاب

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