الأمم المتحدة: أكثر من 50% من ضحايا العدوان السعودي من الأطفال والنساء

2019/11/20 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 50% من ضحايا العدوان السعودي والإماراتي على اليمن منذ 2015م، هم من الأطفال والنساء.

وأشار مكتب الأمم المتحدة

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