2019/11/20 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالمهدي يستعرض مع مفوضية حقوق الانسان تسجيل الحالات الخاصة بالم

اخبار مباشرة

عبدالمهدي يستعرض مع مفوضية حقوق الانسان تسجيل الحالات الخاصة بالمتظاهرين والقوات الأمنية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يستعرض مع مفوضية حقوق الانسان تسجيل الحالات الخاصة بالمتظاهرين والقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يستعرض مع مفوضية حقوق الانسان تسجيل الحالات الخاصة بالمتظاهرين والقوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).