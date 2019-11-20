وزير الدفاع تحت قبة البرلمان لكشف

2019/11/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء، انها سوف تستضيف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، من أجل توضيح تصريحاته المتعلقة بـ"الطرف الثالث".

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لشفق نيوز، ان "الاسبوع المقبل، سيشهد استضافة وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، من أجل توضيح تصريحاته المتعلقة بـ(الطرف الثالث)، فلا يمكن ترك القضية تمر مرور الكرام، خصوصا وان هذا الطرف متورط بقتل وقمع والمتظاهرين، وادخال اسلحة الى العراق بصورة غير رسمية، وفق كلام الوزير".

وبين الزيادي انه "بعد الانتهاء سوف تتخذ لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قرارات واجراءات، بشأن الطرف الثالث، لأنه لا يمكن السكوت عن اي طرف تسبب بقتل وقمع العراقيين، تحت اي عنوان كان".

ونشرت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، توضيحاً بشأن ما قصده وزير الدفاع نجاح الشمري بمن وصفهم بـ"الطرف الثالث" الذي يستهدف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية ويقتلهم.

وقالت الوزارة في بيان إن "الطرف الثالث هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ونبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تصريحات للشمري قال فيها إن "هناك طرفا ثالثا يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية".

وقُتل أكثر من 300 شخص بالعراق في الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من تشرين الأول الماضي على الفساد السياسي والبطالة وتردي الخدمات العامة.

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