تعادل البحرين من وجهة نظر جماهيرية

2019/11/20 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة / محمد عجيل

ابدت الجماهير الكروية عدم رضاها على نتيجة التعادل التي افضت لها مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره البحريني والتي ضيفها ملعب عمان الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة واكد عدد منهم لـ»الصباح الرياضي» ان المدرب السلوفيني كاتانيتش مازال يدور في دوامة الخوف من خلال اصراره على اسلوب اللعب الدفاعي وعدم توظيف الخط الهجومي بشكل امثل وقال علي عبد العال ان نتيجة التعادل كانت منطقية مقارنة مع مستوى الاداء الذي ظهر به المنتخب الوطني من غياب الاستقرار النفسي وإخفاق اللاعبين في استغلال الفرص المتاحة لهم واوضح ان المنتخب البحريني كان ضعيفا غير متوازن الصفوف كونه يلعب مع المتصدر لكنه لم يجد من يتعامل معه بصورة صحيحة حتى ضاعت فرصة الحصول على ثلاث نقاط ثمينة يمكن ان تكون مفتاحا للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كاس العالم ونهائيات كاس اسيا بينما حمل اللاعب الدولي السابق عباس سداوي الملاك التدريبي مسؤولية فقدان فرصة ذهبية يمكن لها ان تزيد من امال منتخبنا وتضاعف تطلعات جماهيره في الوصول الى المونديال العالمي المقبل للمرة الثانية في تاريخه واشار الى ان كاتانيتش اخفق في ايجاد التشكيلة المناسبة التي يمكنها ان تتعامل بحرفية مع الفرص الكثيرة التي اتيحت للاعبين باستثناء الفرصة الذهبية التي تعامل معها عمود المرمى.



وقال ان التعادل يضع منتخبنا في موقف صعب في ظل منافسة المنتخبين الايراني والبحريني حيث بقيت ثلاثة ادوار قبل ان تضع التصفيات أوزارها وشدد توفيق حسين على ضرورة اعادة الحسابات الفنية وعدم الاستهانة بالمنافسين في المباريات المقبلة لان الوقوع في فخ الخسارة او التعادل مع منتخبي هونغ كونغ او كمبوديا من شانه ان يعرقل طموحاتنا في الوصول الى الجولة المقبلة واكمل: كنّا نتطلع الى فوز ثمين يمكن له ان يشكل طفرة نوعية في مسيرة التصفيات لكن للاسف كان الاسلوب الذي اتبعه المدرب خاليا تماما من التنظيم الذي يتيح للاعبينا اجتياز منافسهم بسهولة فأصر على قيادة الهجمات من خلال الكرات العالية التي تصدى لها حارس منتخب البحرين علي السيد جعفر مشيرا الى ان اضاعة فرصة الفوز ابعدت عنا الفرحة المبكرة في التاهل وعلينا ان ننتظر ما ستسفر عنه مباريات بقية الادوار واكيد ان جميع المنافسين يحملون ذات الطموح الذي يسعى اليه منتخبنا مما يتسبب في تعقيد المشهد وكان رأي علي محمد مختلفا عن سابقيه فقد اشاد باداء اللاعبين وقال لقد قدموا مباراة كبيرة وان التعادل كان تحصيل حاصل نظرا للأسلوب الدفاعي الذي اتبعه مدرب المنتخب البحريني .

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