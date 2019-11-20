ليوث الرافدين يصلون الى مسقط

2019/11/20 | 19:44

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مسقط / الصباح

وصل أمس الاربعاء وفد منتخب شباب العراق لكرة القدم الى سلطنة عمان للمشاركة في تصفيات اسيا تحت 19 عاما التي ستنطلق في مسقط.

وقال المدير الاداري لمنتخبنا الشبابي عبد الجليل صالح انه وبعد وصول منتخب الشباب إلى مقر إقامته في فندق “ماجان كونتينتال ” قام الجهازان الفني والإداري بوضع برنامج كامل خاص باللاعبين، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة من أجل بدء الاستعداد لخوض التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس اسيا للشباب 2020 في اوزبكستان .

واعرب مدرب الفريق قحطان جثير عن طموحه في تحقيق لاعبيه نتائج ايجابية مفرحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب ، وأضاف ان لاعبينا يتمتعون بمؤهلات جيدة تمكنهم من تحقيق نتائج جيدة في تصفيات اسيا للشباب ، وبين “أن المباراة الودية التي اقيمت في الدوحة مع رديف نادي قطر القطري كانت الاخيرة من اجل الوقوف على مستويات لاعبينا وجاهزيتهم قبيل المشاركة في تصفيات اسيا للشباب. وضم وفد بعثة منتخبنا الشبابي فالح موسى رئيسا للوفد وعبد الجليل صالح مديراً اداريا وقحطان جثير مدربا ويساعده كل من خالد محمد صبار ومؤيد جودي واحمد جمعة والكابتن حسين جبار مدربا لحراس المرمى وارشد الساعدي منسقاً اعلاميا والدكتور بدران عبد الرزاق طبيبا للفريق وخضير عباس ورياض حسين معالجين وحميد محسن وعلي بدر وعمار حسين اداريي الفريق ولحراسة المرمى احمد شاكر ومحمد حسن وحسن حبيب واللاعبين كل من نهاد محمد وعبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد الامير ومنتظر عبدالحسن ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين وليث نجم واحمد حسن مكنزي ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وعباس علي مسلم وحسين عبدالله لاوندي وزين العابدين قحطان وعبدالله محمد وامير غانم وحسين خلف وعلي شوقي وكرار محمد. يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.

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