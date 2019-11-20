تقرير: الغزو التركي لشمال سوريا تسبب بمقتل نحو 500 مدني ونزوح 300 الف

2019/11/20 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب الغزو العسكري التركي لشمال وشرق سوريا لحد الان بمقتل 478 مدنيا وتشريد نحو 300 الف مدني آخرين، حسب احدى المنظمات.

وجاء في تقرير لمكتب المنظمات الانسانية في "غرب كوردستان"، "روژافا" انه فضلا عن مقتل 478 مواطنا مدنيا اصيب الف و70 شخصا آخرون بجروح ونزح نحو 300 الف شخص من مناطقهم.

واشار التقرير الى انه بالاضافة الى تعطل الدوام في 810 مدارس وحرمان 86 الف طالب من العملية التربوية، فان البنى التحتية في المنطقة تعرضت للدمار ايضاً.

وطالب التقرير الدول المتعاطفة مع الازمة السورية مساعدة المنكوبين في "غرب كوردستان"، معربا عن امله ان تبدأ المنظمات الدولية باعمالها ونشاطاتها والاسراع لانقاذ المنطقة من الاوضاع الكارثية التي نجمت عن الغزو العسكري التركي للمنطقة.

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