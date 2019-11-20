جريس الهامس - جذور اللغة وتطورها في بلادنا -2

2019/11/20 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس إّذاً تحول البشر الأوائل في الغابة من كائنات حيّة تائهة في الغابة من صيادين وجامعي قوت للحفاظ على بقاء نوعهم إلى زرّاع ومربي مواشي ودواجن في الحظائر والقرى الأولى التي بناها الإنسان الأول على كوكبنا ..في سومر ووادي النيل , وضفاف الفرات والعاصي وبردى - الذي كان إسمه الأول ( أبانا) تطور المجتمع البشري عبر آلاف السنين بعد إكتشاف الزراعة -ثم إكتشاف المحراث من نظام إقتصادي وطبقي يمثل - القاعدة......

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