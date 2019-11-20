2019/11/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرائب وعجائب – حسين الصدر – 1 – في غمرة المظاهرات السلمية العارمة تصدر قائمة بتثبيت مجموعة من المدراء العامين استناداً الى المحاصصات وطبقا لمقاساتها التي ما أنزل الله بها من سلطان ..!! والغريب اصدار ذلك الأمر الديواني تزامناً مع الرفض المطلق والهياج الكبير المطالب بالقضاء الكامل على ألوان الفساد والمحاباة للكتل السياسية النافذة على […]

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