2019/11/20 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وحي إنتفاضة تشرين – نجاح سميسم حكايتان واحدة في الزمن العباسي وأخرى في زمن حكومات الأسلامي السياسي بطلها رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي وهو يمثل كل حالات النكوص التي أصابت العراق بفضلهم وبفضل أمريكا التي جائت بهم000 الأولى تمثل زهو بغداد وترفها والثانية تمثل إحباط بغداد وخورها الحكاية الاولى حكايات أصمعية: يروي الأصمعي، […]

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