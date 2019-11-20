2019/11/20 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) ‏20‏/11‏/2019 –أكد السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر أنه قد أطلع وقبل ستة أشهر من سقوط مدينة الموصل بيد داعش رئيس الوزراء...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دانايي فر: حذرنا مسبقا من سقوط الموصل بيد داعش + فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دانايي فر: حذرنا مسبقا من سقوط الموصل بيد داعش + فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).