2019/11/20 | 19:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران (العالم) 20/11/2019 –أكد السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر أنه قد أطلع وقبل ستة أشهر من سقوط مدينة الموصل بيد داعش رئيس الوزراء...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دانايي فر: حذرنا مسبقا من سقوط الموصل بيد داعش + فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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