حراك سياسي يقوده الجبوري للإطاحة بمحافظ نينوى.. هذا هو البديل

2019/11/20 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات يقودها زعيم تحالف #المحور النائب #أحمد_الجبوري (أبو مازن) للإطاحة بمحافظ #نينوى الحالي #منصور_المرعيد.المصادر قالت لمراسل “الحل العراق”: إن […]

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