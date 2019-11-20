عبد المهدي يستقبل رئيس وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق

2019/11/20 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

بيان لمكتب عبد المهدي، ذكر أن الاجتماع تناول استعراض عمل المفوضية فيما يخص مراقبة ورصد حقوق الانسان، وتسجيل الحالات الخاصة بالمتظاهرين، والقوات الأمنية، وأهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الدقة في المعلومات والمساعدة على حفظ الأمن والنظام واحترام القانون.

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