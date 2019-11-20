2019/11/20 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر رفيع في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، عن مصير ما اسماه بـ"الملف الأبيض".

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس ديالى احال قبل اكثر من عام الى هيئة النزاهة ملف هو الاضخم من نوعه يتعلق بقضية تهديم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في بيان مقتضب ان "هيأة الرأي في وزارة التربية برأسة وزير التربية سها خليل العلي بك قررت التصويت على ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلن السيد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع 4 شركات عالمية متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ.

وذكر الكتب الإعلامي للدليمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التعاقد جاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تكذب مضمون منشور أوحى بمقصرية نواب في شكوى على وزارة الصناعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تكذب مضمون منشور أوحى بمقصرية نواب في شكوى على وزارة الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).