البنتاغون يعترف بامتلاك ايران أعظم ترسانة باليستية في الشرق الاوسط

2019/11/20 | 20:41

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الاعتراف بفشل كل اجراءات الحظر الامريكية والغربية على ايران للحد من قدراتها الدفاعية، عبرت عنه وكالة الاستخبارات الامريكية، في تقرير تم الكشف

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