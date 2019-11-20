الخارجية الايرانية : التدخل في شؤون سائر البلدان ثاني ركيزة لسياسة خارجية الكيان الامريكي

2019/11/20 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" انه عقب الانسحاب اللاقانوني من التعهدات الدولية، شكّل التدخل في شؤون الدول الاخرى الركيزة الثانية

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