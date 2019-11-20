العراق ولبنان اليوم : حيث أسئلة المستقبل

2019/11/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القسم الثاني سامر القرنشاوي* التحالف مع الفساد كفيلٌ بتسويد بياض صفحة أي مقاومة لأي احتلال، فما بالك إن كانت “المقاومة” محل خلافٍ متزايد؟ وبينما على كل عاقل أن يتفهم الخوف عموماً، والخوف الشيعي خصوصاً، من تمدد السلفيين الجهاديين في سوريا، ألم يكن هناك بديل عن نظام آل الأسد؟ ألم يكن ممكناً الوصول إلى حلٍ وسط ...

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