أي نظام انتخابي يحقق الديمقراطية؟

2019/11/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القسم الأول حميد الكفائي* لا شك أن مفهوم الديمقراطية أوسع من الانتخابات التي تُجرى حتى في الأنظمة غير الديمقراطية.وهي لا تعني بأي حال من الأحوال دكتاتورية الغالبية الانتخابية وتحكمها بالبلد حسب فلسفتها أو مزاجها، بل هناك ثوابت يحترمها الجميع تتعلق بالحقوق والحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وحق الأفراد في اختيار أنماط الحياة التي ...

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