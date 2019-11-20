2019/11/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهروب من نفق مضيء قصة هروب سجناء سياسيين من سجن الحلة المركزي عام 1967 تمكن الكاتب جاسم المطير في كتابه الهروب من جسر الحلة، أن يقدم للقراء حدثاً إنسانياً رائعاً بروح نضالية شبابية عالية الهمة ومسؤولة في آن واحد , حدث بدأ في منتصف عام 1967 وانتهى مع نهايات العام تقريباً.كتاب المطير هذا ضم ...

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