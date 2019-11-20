قناة التغيير تطلق منصة جديدة تحت اسم “التغيير بلس” تعنى بحداثة الإنتاج الإعلامي

2019/11/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت اليوم منصة جديدة ضمن قناة التغيير عملها تحت اسم التغيير بلس، وتعنى بحداثة الانتاج الإعلامي شكلاً ومضمونا.

وهي عمل أنيق وجديد يليق بالإنسان العراقي وفي عموم المنطقة يواكب تطلعه نحو حياة حرة كريمة.

وتلتزم منصة “التغيير بلس” دقة المعلومة ورصانة المصدر والعرض الشيق للأحداث والقضايا، مثل باقي منصات قناتنا، وستلتزم بالحقيقة ولن تنحاز سوى للنبض الانساني.

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