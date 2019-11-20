القضاء يعلن عدد المطلق سراحهم على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهرات

2019/11/20 | 21:09

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم القضاء عبدالستار البيرقدار في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم".

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بغداد اليوم- بغداد

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وذكر شاكر في تصر

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