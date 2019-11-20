البصرة.. توقف عمل ميناءي أم قصر وخور الزبير بالكامل

2019/11/20 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، إلى وقف العمل الأربعاء، في موانئ وحقول نفط، فيما تتواصل الضغوط الدبلوماسية الساعية لإيجاد حل للأزمة القائمة منذ أكثر من شهر ونص

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