استبعاد لاعب عماني من خليجي 24

2019/11/20 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن الهولندي أروين كومان مدرب منتخب عمان قائمة “الأحمر” التي يخوض بها كأس الخليج العربي “خليجي 24″.

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