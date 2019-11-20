لبنان.. القضاء يوجه تهم فساد لوزراء سابقين

2019/11/20 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وجه النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم، الأربعاء، اتهاما لوزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، بسبب قضايا فساد.

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