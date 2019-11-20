الموسوي لـ

2019/11/20 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اكد عضو تحالف الفتح حامد الموسوي ، اليوم الاربعاء ان تدخل السفارة الأمريكية في القرارات السياسية سبب رئيسي للازمات التي تحدث في

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