مجلس القضاء الأعلى يكشف عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات

2019/11/20 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن عدد المطلق سراحهم بالإفراج أو الكفالة في قضايا التظاهرات، مؤكداً أنهم ألفين وأربعمئة شخص.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم".

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