فرع توزيع كهرباء ميسان ينظم حملة تبرع بالدم لجرحى المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/11/20 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

نظم فرع توزيع كهرباء ميسان، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم دعما لجرحى المتظاهرين والقوات الأمنية.





وقال مدير الفرع سعد عبد الحسين في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " شعبة العلاقات و الإعلام في الفرع، أطلقت حملة تطوعية للتبرع بالدم بمشاركة الموظفين".

وأضاف أن "الحملة نظمت بالتعاون مع دائرة صحة المحافظة".





وأوضح أن " المشاركين في الحملة من منتسبي الفرع ومن مختلف الأقسام والشعب ومراكز الخدمات".

وأكد أن " الهدف من الحملة دعم جرحى المتظاهرين والقوات الأمنية، وإيصال رسالة مفادها أن (رجال الكهرباء) هم جزء من أبناء الوطن".

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