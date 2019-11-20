وزير الخارجية العراقي يزور السليمانية.. لهذا السبب

2019/11/20 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن مدير #جوازات_السليمانية، العميد سالار عبد الله، اليوم الأربعاء، عن زيارة وزير الخارجية #محمد_علي_الحكيم الى مدينة #السليمانية للمشاركة في مراسيم افتتاح مكتب #التصديقات في المحافظة.وقال عبد […]

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