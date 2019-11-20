2019/11/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، يوم الاربعاء، اطلاق سراح 2400 في قضايا التظاهرات.

وقال في بيان ورد لشفق نيوز ان "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة او بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: اطلاق سراح 2400 في قضايا التظاهرات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: اطلاق سراح 2400 في قضايا التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).