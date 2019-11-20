وزارة الداخلية تعلن اعادة 51 الف 16 منتسباً الى الخدمة وقرب إعادة نحو 30 الف اخرين

2019/11/20 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، اعادة 51 الف و16 منتسباً الى الخدمة وقرب اعادة نحو 30 الف اخرين.

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