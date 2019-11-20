التربية تتخذ إجراءات لتعويض فترة انقطاع الدوام في المدارس

2019/11/20 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت وزارة التربية، عددا من الإجراءات، لضمان ديمومة العملية التربوية، وتعويض فترة الانقطاع عن الدوام في المدارس بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد.

وأشار بيان للوزارة، الى اتخاذ عدد من القرارات خلال الاجتماع مع المديرين العامين في المحافظات، واجتماع هيئة الرأي، وهي استكمال الساعات الدراسية المقررة، والتي تمثل الحد الأدنى المطلوب والمؤهل للتلاميذ والطلبة للانتقال الى المرحلة الأعلى، وتقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي، وتنظيم دروس إضافية من قبل إدارات المدارس بغية إكمال المنهج الدراسي المقرر، وإجراء الامتحانات المدرسية للفصل الاول وفقاً للسياقات المعتمدة، محملة المديريات العامة للتربية والمديرية العامة للإشراف التربوي، وادارات المدارس مسؤولية تنفيذ القرارات الصادرة.

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