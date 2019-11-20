القضاء العراقي يعلن اطلاق سراح دفعة جديدة في قضايا التظاهرات

2019/11/20 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، الأربعاء، عن إطلاق سراح 2400 شخص في قضايا التظاهرات....

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